Відомий український телеведучий і чоловік телеведучої Каті Осадчої Юрій Горбунов, похвалився новими кадрами з відпочинку

Зірки разом з 4-річним сином Іваном зараз разом знаходяться в Туреччині, звідки діляться яскравими моментами свого дозвілля, передає Politeka.net.

Незважаючи на цікаве положення Осадчої, подружжя проводить відпустку дуже активно.

Вони вже прогулялися по місцевих горах.

Відвідали розташований поруч з Даламаном античне місто Каунос, який датується 1500 років до н. е.

На новому фото Горбунов вирішив показати екзотичну місцеву флору. Зокрема він продемонстрував, як росте дикий банан.

Також телеведучий сфотографувався поруч з Агавою, висота якої практично дорівнює його зросту.

Горбунов для відпочинку надів легку сорочку, шроти і шльопанці.

"Виростив на підвіконні алое. Вирішив висадити в хорошому місці", - пожартував він у підписі до знімка.

Фоловери артиста не змогли не промментувати такий цікавий кадр.

"Природа і Юра зачаровують«,» нормальний такий столітник«,» це блакитна агава, використовується для виробництва текіли", - відзначили в коментарях фоловери артиста.

Також Горбунову, який скоро стане батьком, бажають гарного відпочинку.

Як відомо, Юрій Горбунов і Катя Осадча одружилися в 2017 році. Разом вони виховують сина, обличчя якого приховують від публіки. Нещодавно Осадча зізналася, що знову чекає дитину.

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