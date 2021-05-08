Олексій Потапенко, репер, продюсер і чоловік Насті Каменських, 8 травня святкує свій день народження

Артисту сьогодні виповнюється 40 років. З цієї нагоди його кум телеведучий і актор Юрій Горбнов показав цікаве архівне фото, передає Politeka.net.

Як відомо, Потап хрестив сина телеведучих Каті Осадчої і Юрія Горбунова. Куми навіть живуть поруч, в сусідніх будинках.

"Олексій Андрійович! Вітаємо тебе з Днем народження! Ти крутий, мега талановитий і надзвичайно позитивний! Любимо тебе, кум!» ,- написав Горбунов на своїй сторінці в Instagram.

"Спасибі, Юрчик-братик», - відповів Потап.

Користувачі Мережі приєдналися до привітань і бажають Олексію Потапенко всього найкращого. Також фоловери артиста звернули увагу, що Потап і Горбунов виглядають на знімку набагато молодше, ніж зараз.

"Які молоді ми були...",- прокоментували фото.

Раніше Потап розповів, як має намір відзначити ювілей.

"Як буду святкувати день народження? У колі сім'ї, дуже скромно у себе вдома. Я нічого не замовляв друзям. Останнім часом почав збирати колекцію українських творів мистецтва-якийсь глечик, картину або скульптурку із задоволенням прийму на знак поваги", – зізнався артист.

Зазначимо, нещодавно свій день народження відсвяткувала Настя Каменських. Вона влаштувала тематичну вечірку, представивши в образі Фріди Кало. Свято також пройшло вдома в колі близьких. 4 травня Насті Каменських виповнилося 34 роки.

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