Олексій Потапенко, репер, продюсер і чоловік Насті Каменських, 8 травня святкує свій день народження
Артисту сьогодні виповнюється 40 років. З цієї нагоди його кум телеведучий і актор Юрій Горбнов показав цікаве архівне фото, передає Politeka.net.
Як відомо, Потап хрестив сина телеведучих Каті Осадчої і Юрія Горбунова. Куми навіть живуть поруч, в сусідніх будинках.
"Олексій Андрійович! Вітаємо тебе з Днем народження! Ти крутий, мега талановитий і надзвичайно позитивний! Любимо тебе, кум!» ,- написав Горбунов на своїй сторінці в Instagram.
"Спасибі, Юрчик-братик», - відповів Потап.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Ксенія Мішина після чуток про розставання оголосила про викриття Еллерта: "Виявляється, він..."
Леся Нікітюк засвітилася, обійнявшись з відомим українцем: несподівані кадри
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" публічно проявив свої почуття, показавши, з ким живе: "Я дуже люблю..."
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Користувачі Мережі приєдналися до привітань і бажають Олексію Потапенко всього найкращого. Також фоловери артиста звернули увагу, що Потап і Горбунов виглядають на знімку набагато молодше, ніж зараз.
"Які молоді ми були...",- прокоментували фото.
Раніше Потап розповів, як має намір відзначити ювілей.
"Як буду святкувати день народження? У колі сім'ї, дуже скромно у себе вдома. Я нічого не замовляв друзям. Останнім часом почав збирати колекцію українських творів мистецтва-якийсь глечик, картину або скульптурку із задоволенням прийму на знак поваги", – зізнався артист.
Зазначимо, нещодавно свій день народження відсвяткувала Настя Каменських. Вона влаштувала тематичну вечірку, представивши в образі Фріди Кало. Свято також пройшло вдома в колі близьких. 4 травня Насті Каменських виповнилося 34 роки.
Нагадаємо, Потап, "позаздривши" яхтам і віллам, засвітив скромне побачення з Каменських:" у порівнянні з вашими..."
Як повідомляла Politeka, Юрій Горбунов, який готується знову стати батьком, здивував кадрами з відпочинку: "виростив…"
Також Politeka писала, що стильний Потап без Каменських раптово заговорив про свободу: "можна розслабитися..."