Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая недавно официально объявила о своей третей беременности

Во время съемок шоу «Голос» звезда скрывала свое положение, как могла. Тогда на сцене Катя Осадчая появилась в женственном асимметричном платье с цветочным принтом. После финала Осадчую также заметили в желтом платье с пышной юбкой и оборкой на талии. Именно эти снимки стали первыми, после которых Катерину начали поздравлять с пополнением.

Скрывать дальше было тяжело, поэтому во время одного из интервью звезда уже раскрыла правду. Сейчас телеведущая с мужем и младшим сыном находится в отпуске, поэтому после прогулки в горах опубликовала серию кадров. Часть из них также появилась на фан-странице.

В этот раз Катерина уже не скрывала свой живот и с легкостью позировала в розовом платье-рубашке.

Как уже известно, третью беременность звезда также пыталась скрыть, но некоторые пользователи сети догадались, что телеведущая в положении и даже уже стали поздравлять Осадчую. Только пару дней назад в программе "Светская жизнь" Катя Осадчая призналась, что беременна и заявила, что теперь «Горбуновых станет больше».

А сегодня телеведущая также опубликовала в Инстаграм Стори фотографии с отдыха в Турции, который она проводит с мужем Юрием Горбуновым, младшим сыном Иваном и друзьями.

Ранее мы писали, что Горбунов похвастался, как ведет беременную звезду по гигантским камням в горы. Катя была в легком розовом наряде и в очках от солнца. А Юрий в белой рубашке и синих шортах, а на голове желтая кепка - в патриотических тонах по-украински.

"А ми підем,в далекі гори...😇! ", - лаконично подписал фото Горбунов.

"Юрий Горбунов, зачем же ведёте беременную жену в горы? А если споткнётся?" "Будущие,очередной раз,родители!Неужели в интересном положении?!Не серъёзно!Я волнуюсь.😍❤️Харьков.Прабабушка!", "Катя снова цветет, класс", - написали пользователи.

Напомним, что Горбунов похвастался преображением четырехлетнего сына: "Пока мама в командировке"

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