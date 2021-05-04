Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как проводит время с женой Катей Осадчей
Как пишет Politeka.net, не так давно стало известно, что Катя Осадчая беременна в третий раз. Сейчас красотка вместе с мужем отправилась на отдых в Турцию и пара активно делится фотографиями в сети.
В этот раз Юрий на своей страничке в Инстаграм показал, как вместе с Катей плавает в купальниках. Пара лежала на воде, потянувшись руками друг к другу.
"Мы кораллы", - написал Юрий.
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Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Красивые", Песня Ильи Лагутенко".
Чуть позже опубликовала фото сама Катя, где уже плавала одна:
"Лучший спорт - заплыв в открытой воде", - написала Осадчая.
Фанаты сразу начали комментировать публикацию:
"Чудесная фотография", "Как водичка", "Как русалка в океане, а я боюсь открытого моря, когда не чувствую дна то просто паника", "Это точно, но для такого фото нужна красивая талия и человек, как вы".
Мы писали, что известный украинский телеведущий и муж телеведущей Кати Осадчей Юрий Горбунов повел жену в горы.
В этот раз Горбунов похвастался, как ведет беременную звезду по гигантским камням в горы. Катя была в легком розовом наряде и в очках от солнца. А Юрий в белой рубашке и синих шортах, а на голове желтая кепка - в патриотических тонах по-украински.
Напомним, беременная Осадчая в купальнике показала "драгоценности" крупным планом
А еще Politeka сообщала, что беременная Осадчая в купальнике на роскошной яхте похвасталась перед украинцами
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