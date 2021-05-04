Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как проводит время с женой Катей Осадчей

Как пишет Politeka.net, не так давно стало известно, что Катя Осадчая беременна в третий раз. Сейчас красотка вместе с мужем отправилась на отдых в Турцию и пара активно делится фотографиями в сети.

В этот раз Юрий на своей страничке в Инстаграм показал, как вместе с Катей плавает в купальниках. Пара лежала на воде, потянувшись руками друг к другу.

"Мы кораллы", - написал Юрий.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивые", Песня Ильи Лагутенко".

Чуть позже опубликовала фото сама Катя, где уже плавала одна:

"Лучший спорт - заплыв в открытой воде", - написала Осадчая.

Фанаты сразу начали комментировать публикацию:

"Чудесная фотография", "Как водичка", "Как русалка в океане, а я боюсь открытого моря, когда не чувствую дна то просто паника", "Это точно, но для такого фото нужна красивая талия и человек, как вы".

Мы писали, что известный украинский телеведущий и муж телеведущей Кати Осадчей Юрий Горбунов повел жену в горы.

В этот раз Горбунов похвастался, как ведет беременную звезду по гигантским камням в горы. Катя была в легком розовом наряде и в очках от солнца. А Юрий в белой рубашке и синих шортах, а на голове желтая кепка - в патриотических тонах по-украински.

Напомним, беременная Осадчая в купальнике показала "драгоценности" крупным планом

А еще Politeka сообщала, что беременная Осадчая в купальнике на роскошной яхте похвасталась перед украинцами

Также Politeka писала, что Горбунов показал беременную Осадчую в купальнике



