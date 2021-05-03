Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как отдыхает с женой Катей Осадчей

Как пишет Politeka.net, Юрий Горубнов несколько лет назад взял замуж популярную телеведущую Катю Осадчую. Парочка часто делится личными фото, показывая, как проводят время вместе.

В этот раз Юрий опубликовал у себя на страничке фото, где был вместе с Катей. Девушка улыбалась, набросив на себя блузку. Юрий был в очках и белой рубашке, обнимая супругу. Как можно понять, Осадчая находится в интересном положении.

"Загадывайте желание-они обязательно сбываются! Всем хороших Пасхальных праздников!", - написал Юрий

Джамала, Настя Каменских, Оля Цибульская, Ольга Сумская, Маша Ефросинина сразу прокомментировали фото:

"Поздравляю, "Христос Воскрес, Юрчик, Катя, @kosadcha Поздравляем вас сердечно! Это прекрасная новость в мире! Божьих благословений вам", "Поздравляем !!! Прекрасные новости !!!".

Ранее мы сообщали, что ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая сделала признание, которого ожидали многие.

«Больше не тайна! Во время съемок «Светской жизни» в Турции Оля Полякова рассекретила беременность Екатерины Осадчой. А вы догадывались?» - говорится в сообщении.

Напомним, Полякова в коротком платье показала, как отрывалась с Осадчей в Турции

А еще Politeka писала, что "беременная" Осадчая засветила животик, заинтриговав своей поездкой в Турцию без Горбунова

Также Politeka сообщала, что Осадчая и Горбунов похвастались перед украинцами подарком от Шмыгаля



