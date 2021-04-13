Ведущая "Голосу країни" Екатерина Осадчая произвела фурор смелым образом

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала серию свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм, которыми заинтриговала.

Так, длинноногая Екатерина появилась в прямом эфире проекта в цветастом мини-платье с рукавами-воланами и дополнительной длинной юбкой со шлейфом. В этот раз звезда отказалась от своей привычной фишки - шляпы, распустив волосы и уложив волнами на плечо.

Кадрами этого же события у себя в Инстаграм делился и ее супруг, также ведущий "Голосу країни", Юрий Горбунов. Здесь они с Екатериной позировали со всеми тренерами: Дмитрием Монатиком, Надей Дорофеевой, Олегом Винником и Тиной Кароль.

Пользователи обсудили образы всех присутствующих, но особенно их внимание привлекло возможное интересное положение Осадчей. Недавно в Сети появились слухи, что Екатерина с Юрием ждут третьего ребенка. Фанаты пристально присматриваются к каждому снимку Екатерины, утверждая, что у нее постепенно округляется животик. Данные кадры не стали исключением:

"Екатерина беременна?❤️🙌🔥" - "100%!!!" - "да, наверно" - "с чего вы взяли"

"Платье очень красивое, и животик❤️"

"Катя вы беременны" - "пожалуй, она знает)"

"Катюша, Вы сегодня очаровательны, сама весна. Самый эффектный образ"

"Катя и платье - "неперевершені"!!! А для Юры, как всегда, не хватило ткани для брюк... Не все, что модно, красиво... 😂"

"Кукла Барби!😍"

"Вау 🔥 как вам идёт такой стиль 😍"

"Катя Осадчая, неожиданно 😮"

"Какие ножки у Кати!!!"

Напомним, нарядный Горбунов показал, как они с Осадчей приготовились к прямому эфиру: "Нереально красивые"