Ведущая даже не смотрела в камеру

Телеведущая Катя Осадчая без макияжа удивила признанием

Как передает Politeka.net, новым снимком знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

"Утренние рейсы не моё", - сообщила телеведущая в подписи к снимку.



Для перелета знаменитость выбрала комфортный наряд. Она облачилась в белую куртку и бежевую рубашку.

Волосы знаменитость собрала в хвост сзади. Как известно, ведущая является поклонницей натуральной красоты, поэтому вне работы она почти не делает макияж.

Ранее телеведущая поделилась фото, на котором позировала в белоснежном наряде у кухонного стола.

Осадчая поделилась с поклонниками своим "секретом" рассказав, что готовка для нее отдельный вид творчества.

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