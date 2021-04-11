Телеведущий Юрий Горбунов и его жена Катя Осадчая приготовились вести прямые эфиры "Голосу країни"
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская пара телеведущих Юрий Горбунов и Катя Осадчая уже не первый сезон ведут вокальное шоу "Голос країни". В воскресенье, 11 апреля состоится первый прямой эфир на проекте, в котором сразятся участники четырех команд, а заодно и их звездные тренеры. Вести шоу, как и прежде, будут Юра и Катя, а своем микроблоге в Instagram он даже показал, как они с женой приготовились к прямым эфирам.
На новом снимке, который Горбунов сделал в закулисье "Голоса країни", они с Катей позируют в обнимку – счастливые и нарядные. Для эфира телеведущий выбрал яркий клетчатый костюм с белоснежной рубашкой, а его жена пришла на съемки в легком весеннем платье с открытыми плечами и флористическим принтом, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и сияющая улыбка.
В подписи к публикации Юрий написал: "Вы готовы к первому прямому эфиру? Мы да! Сегодня в 21 четвертьфинал Голоса! Не пропустите!". Конечно же зрители тут же принялись обсуждать новую публикацию телеведущего, засыпая их с Катей комплиментами, а также обещаниями посмотреть новый выпуск вокального шоу. "Гармоничная пара", "Нереально красивые", "Конечно готовы", "Юра, мы готовы ждем с нетерпением обязательно будем смотреть. Вы с Катей очень красивые", "Мы готовы, ждем с нетерпением", - пишут в комментариях к фото.
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