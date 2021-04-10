Украинская телеведущая Катя Осадчая, укатившая во время локдауна в Египет, заинтриговала новым фото

Так, на своей странице в Instagram звезда похвасталась морской прогулкой на яхте, а также бесконечностью своих ног, передает Politeka.net

Для отдыха знаменитость выбрала короткие светло-бежевые шорты и розовую рубашку, которую она завязала на животе.

Свой летний лук Осадчая соединила с повзкой на голове. Волосы Катя собрала в низкий хвост и нанесла легкий макияж с акцентом на глаза.

Телеведущая «Светской жизни» попозировала у борта яхты в белых кедах, засветив стройные ножки, которые, как обратили внимание фолловеры, были в пятнах.

"Красное море, яхта и двое актеров. Что нас привело в Египет? Об этом Сьгодни в программе, включайте Светская жизнь сегодня в 23:20", - анонсировала Катя Осадчая.

"Что з ногами???", - спросила одна из подписчиц.

На что ей ответила другая.

"Может беременная , вот ноги и отекли", - говорит она.

Ранее Осадчая показала , как гуляла у берега моря. Катя была в легком полупрозрачном платье, которое легонько поднял ветер, и фанаты сразу заметили округлившийся животик. В наряде было довольно большое декольте и можно сразу заметить, что белья девушка не надевала.

Напомним, модница Осадчая оконфузилась с нарядом звезды «Голосу країни» за 24 тысячи

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