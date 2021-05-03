Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая недавно официально сообщила, что беременна в третий раз
Звезда отправилась в Турцию, откуда поделилась яркими кадрами своего времяпрепровождения, передает Politeka.net.
Стоит отметить, что по роду своей деятельности телеведущая посещает разные страны, где берет интервью у звезд и показывает их жизнь. Осадчая совмещает полезное с приятным, также уделяя внимание отдыху.
В этот раз беременная звезда показала, как проводит время на яхте. Катя была в зеленом купальнике, на ее шее "драгоценности" - несколько цепочек и бус, которые придали особого шарма столь летнему образу.
Глаза Катя скрыла за большими темными очками. Она улыбалась и выглядела счастливой.
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Позже красотка показала пейзажи. Природа просто восхищала.
За пять часов публикация не собрала много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Стоит отметить, что отдых Катя Осадчая проводит вместе с семьей. В одном из сторис звезда показала ноги своего сына, Ивана, и мужа, телеведущего Юрия Горбунова.
Напомним, Катя Осадчая долго скрывала свою предыдущую беременность, а также кто отец ребенка, но позже пара призналась, что вместе и расписалась.
Третью беременность звезда также пыталась скрыть, но некоторые пользователи сети догадались, что телеведущая в положении и даже уже стали поздравлять Осадчую.
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