Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая недавно официально сообщила, что беременна в третий раз

Звезда отправилась в Турцию, откуда поделилась яркими кадрами своего времяпрепровождения, передает Politeka.net.



Стоит отметить, что по роду своей деятельности телеведущая посещает разные страны, где берет интервью у звезд и показывает их жизнь. Осадчая совмещает полезное с приятным, также уделяя внимание отдыху.

В этот раз беременная звезда показала, как проводит время на яхте. Катя была в зеленом купальнике, на ее шее "драгоценности" - несколько цепочек и бус, которые придали особого шарма столь летнему образу.

Глаза Катя скрыла за большими темными очками. Она улыбалась и выглядела счастливой.

Позже красотка показала пейзажи. Природа просто восхищала.

За пять часов публикация не собрала много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Стоит отметить, что отдых Катя Осадчая проводит вместе с семьей. В одном из сторис звезда показала ноги своего сына, Ивана, и мужа, телеведущего Юрия Горбунова.

Напомним, Катя Осадчая долго скрывала свою предыдущую беременность, а также кто отец ребенка, но позже пара призналась, что вместе и расписалась.

Третью беременность звезда также пыталась скрыть, но некоторые пользователи сети догадались, что телеведущая в положении и даже уже стали поздравлять Осадчую.

Напомним, что Горбунов похвастался преображением четырехлетнего сына: "Пока мама в командировке"

Как сообщала Politeka, Осадчая сбежала из Украины в лето, показав образ для пляжа: "Смотришь и настроение поднимается"

Также Politeka писала, что "беременная" Катя Осадчая, оставив Горбунова, умчала из Украины к морю: "Уже чувствуется...".