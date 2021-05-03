Ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая после объявления о своей беременности порадовала фанатов яркими фото
Как известно, несколько недель назад появились слухи о том, что у 37-летней Осадчей и ее 50-летнего супруга, шоумена Юрия Горбунова будет еще один ребенок. Пара сначала никак не реагировала, а пользователи продолжали пристально присматриваться к их снимкам, утверждая, что у Екатерины увеличивается животик. На Пасху семейство раскрыло правду. Горбунов опубликовал в Инстаграм фото, на котором нежно обнимал заметно округлившуюуся жену в купальнике, тем самым подтвердив слухи. Пару тут же кинулись поздравлять. Отметим, у них уже есть один совместный ребенок - Иван, которому четыре годика, а у Осадчей есть еще старший сын от первого брака - 18-летний Илья.
Ведущая с семьей отпраздновала Пасху на яхте. На свежих фото, которыми она поделилась в Инстаграм, Екатерина предстала купальнике, накинув тонкую рубашку белого цвета, передает Politeka.net. Девушка выбирала такие ракурсы, чтобы "не светить" животиком.
"Лазурь 💙 на которую можно смотреть вечность. В прошлой жизни я однозначно жила у моря, или была моряком :) ведь в этой жизни - лучше моря может быть только море 😂 а какой ваш идеальный отдых?", - подписала она фото.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Очень красиво)"
"Моречко🔥"
"Гори 💜"
"пальцы ног можно было бы и не выставлять"
"Море идеальный отдых для мене🏖🌊🏝 !!! хорошие фотографии😍"
"Я вас понимаю, для меня тоже море - это лучший отдых и множество эмоций 🌊🐬🐚"
"Идеально - у Великой воды- океан, море 🌊 Катя, вы невероятна💜"
Напомним, "беременная" Осадчая засветила животик, заинтриговав своей поездкой в Турцию без Горбунова: "А мы готовим для вас..."