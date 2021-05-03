Ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая после объявления о своей беременности порадовала фанатов яркими фото

Как известно, несколько недель назад появились слухи о том, что у 37-летней Осадчей и ее 50-летнего супруга, шоумена Юрия Горбунова будет еще один ребенок. Пара сначала никак не реагировала, а пользователи продолжали пристально присматриваться к их снимкам, утверждая, что у Екатерины увеличивается животик. На Пасху семейство раскрыло правду. Горбунов опубликовал в Инстаграм фото, на котором нежно обнимал заметно округлившуюуся жену в купальнике, тем самым подтвердив слухи. Пару тут же кинулись поздравлять. Отметим, у них уже есть один совместный ребенок - Иван, которому четыре годика, а у Осадчей есть еще старший сын от первого брака - 18-летний Илья.

Ведущая с семьей отпраздновала Пасху на яхте. На свежих фото, которыми она поделилась в Инстаграм, Екатерина предстала купальнике, накинув тонкую рубашку белого цвета, передает Politeka.net. Девушка выбирала такие ракурсы, чтобы "не светить" животиком.

"Лазурь 💙 на которую можно смотреть вечность. В прошлой жизни я однозначно жила у моря, или была моряком :) ведь в этой жизни - лучше моря может быть только море 😂 а какой ваш идеальный отдых?", - подписала она фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Очень красиво)"

"Моречко🔥"

"Гори 💜"

"пальцы ног можно было бы и не выставлять"

"Море идеальный отдых для мене🏖🌊🏝 !!! хорошие фотографии😍"

"Я вас понимаю, для меня тоже море - это лучший отдых и множество эмоций 🌊🐬🐚"

"Идеально - у Великой воды- океан, море 🌊 Катя, вы невероятна💜"

Напомним, "беременная" Осадчая засветила животик, заинтриговав своей поездкой в Турцию без Горбунова: "А мы готовим для вас..."