Известная украинская телеведущая и любимая жена продсера Юрия Горбунова Екатерина Осадчая показала себя без яркого макияжа
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая на сцене блистает в поразительных нарядах и всегда позирует с довольно ярким макияжем на лице. При этом артистка дома не стесняется демонстрировать натуральную красоту.
«Три раза в неделю занимаюсь йогой. Также начала бегать и каждый день делаю разминку. Не могу сама тренироваться долго» - раньше рассказала о своем режиме знаменитость. Как можно заметить, даже на прогулках Катерина старается не утяжелять свою кожу косметикой.
Также звезда правильно питается, сезонными фруктами и овощами, салатами и все «вредности» старается съесть до обеда, чтобы организм не перебирал с калориями.
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«Обязательным элементом ухода является увлажнение. Для улучшения цвета лица использую масло витамина С на кожу, а также ем его. Для увлажнения кожи рук делаю маски из различного крема», - рассказывала в интервью Осадчая.
«Вы всегда такая разная, имею в виду в жизни и на сцене. Но неизменными остаются Ваша улыбка, искренность, теплота и человечность, то чего так не хватает в настоящем. Вдохновения и успехов Вам, очаровательная Катя», - пишут поклонники.
Отметим, даже на прогулках звезда старается ограничиваться аккуратной одеждой и стильными аксессуарами. В этот раз Катерина пошла на свидание с мужем, наслаждаясь праздником в воскресный день.
Позируя в обнимку, пара покорила фанатов:
«С праздником🔥; модель прямо😍; какие милашки☺️; Обожаю Вашу пару❤️; Мой любимый Храм💋🙌. С Праздником. 🙏; С Праздником !!! Очень хорошая семья !!! 💙💛; Катя классная тем, что она естественная! Такая как есть! без комплексов❤ в жизни и на сцене - разные люди; красавцы; Катя красавица ❤️❤️❤️ красивые оба; не накрашенная, обожаю словно растаяла; Спасибо! Всех с праздником🔥🔥 мы всей семьёй ждём Пасху, это уже как традиция! ❤️; Екатерина, с праздником вас, добра и счастья вашей семье».
Напомним, Горбунов "раздел" Олега Винника за кулисами, порадовав Осадчую: "Посмотри, как светится!".
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