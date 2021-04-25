После заявлений о разводе жена Дзидзьо певица Slavia решила поздравить женщин
Так, на своей странице в Instagram SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула-Хома) рассказала, что сегодня у нее праздник и поздравила своих тезок с днем ангела, который отмечается 25 апреля, передает Politeka.net.
Певица выложила яркое фото, на котором она позирует с букетом роз.
На ней надет красный пиджак, а губы накрашены красной помадой. SLAVIA дополнила свой образ массивными серьгами-кольцами и прической с собранными на затылке волосами.
«С Днем Ангел, Ярославы 👼🏼 Тезка, быть счастливый ♥ ️ Результат розыгрыш сегодня в 21: 00🔥 P.s. О разводе подумать завтра. Сегодня у меня праздник 🌹""- написала девушка.
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Поклонники Ярославы не удержались, оставив под публикацией свое мнение на этот счет. Некоторые не поняли, и уточнили, праздник у певицы связан с разводом, другие пожелали ей найти хорошего мужа и детей.
"Ярослава, будьте счастливы и терпения вам во всем, и хорошего мужа и деток)»,
"Поздравляю!!! 🌷🌷🌷🌷🎁🎁🎁🎁🌿🌿🌿🌿Вы замечательная...а он пусть катится на все четыре стороны...что имеем не бережем🤨 @dzidzio ...затем кусаем себе локти",
"Ярослава, будьте счастливы по-женски",
" С праздником!!!
То есть развод?!", - пишут они.
Напомним, в недавнем интервью Кате Осадчей Михаил Хома, более известный как Дзидзьо признался, что разводится с женой после 20 лет отношений.
Как оказалось, супруги уже 9 месяцев проживают отдельно друг от друга. Михаил Хома признался, что они уже все обсудили и решили разорвать отношения.
"Тема сложная. Мы договорились расстаться. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обсуждали и поняли, что это будет лучше", — заявил артист.
Напомним, что DZIDZIO засветился объятиях с Адой Роговцевой после постельной сцены: жена певца уже отреагировала.
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