После заявлений о разводе жена Дзидзьо певица Slavia решила поздравить женщин

Так, на своей странице в Instagram SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула-Хома) рассказала, что сегодня у нее праздник и поздравила своих тезок с днем ангела, который отмечается 25 апреля, передает Politeka.net.

Певица выложила яркое фото, на котором она позирует с букетом роз.

На ней надет красный пиджак, а губы накрашены красной помадой. SLAVIA дополнила свой образ массивными серьгами-кольцами и прической с собранными на затылке волосами.

«С Днем Ангел, Ярославы 👼🏼 Тезка, быть счастливый ♥ ️ Результат розыгрыш сегодня в 21: 00🔥 P.s. О разводе подумать завтра. Сегодня у меня праздник 🌹""- написала девушка.

Поклонники Ярославы не удержались, оставив под публикацией свое мнение на этот счет. Некоторые не поняли, и уточнили, праздник у певицы связан с разводом, другие пожелали ей найти хорошего мужа и детей.

"Ярослава, будьте счастливы и терпения вам во всем, и хорошего мужа и деток)»,

"Поздравляю!!! 🌷🌷🌷🌷🎁🎁🎁🎁🌿🌿🌿🌿Вы замечательная...а он пусть катится на все четыре стороны...что имеем не бережем🤨 @dzidzio ...затем кусаем себе локти",

"Ярослава, будьте счастливы по-женски",

" С праздником!!!

То есть развод?!", - пишут они.

Напомним, в недавнем интервью Кате Осадчей Михаил Хома, более известный как Дзидзьо признался, что разводится с женой после 20 лет отношений.

Как оказалось, супруги уже 9 месяцев проживают отдельно друг от друга. Михаил Хома признался, что они уже все обсудили и решили разорвать отношения.

"Тема сложная. Мы договорились расстаться. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обсуждали и поняли, что это будет лучше", — заявил артист.

Напомним, что DZIDZIO засветился объятиях с Адой Роговцевой после постельной сцены: жена певца уже отреагировала.

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