Известная украинская певица SLAVIA (Ярослава), жена DZIDZIO (Михаил Фома), показала себя в обворожительном образе
Как пишет Politeka.net, обворожительная Ярослава Фома уже несколько лет строит карьеру певицы и активно подогревает к себе интерес в социальной сети Инстаграм. Девушка показывает впечатляющие образы, радуя фанатов новым контентом.
Так случилось и в этот раз, ведь Ярослава опубликовала фото, где позировала в белом платье с декольте. Красотка стояла на фоне стены, где был выбит ее псевдоним - SLAVIA.
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Фанаты поставили более 300 лайков и написали несколько комментариев:
"Не претендую, но приятно", "Огонь", "Люблю", "Какая ты модель, хочешь сделать приятно другим", "Вау, просто класс".
Мы писали, что красотка-жена Дзидзьо певица Славия показала кадры со съемок нового клипа, на которых появилась с продюсером.
На новом фото Ярослава запечатлена на залитом солнцем дворе, похоже она уехала загород в домик среди леса. Перед камерой красотка появилась при полном параде – на ней теплая шубка, длинные роскошные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж.
Напомним, длинноногая жена DZIDZIO в облегающем купальнике оказалась в объятиях продюсера
А еще Politeka писала, что красотка-жена DZIDZIO в прозрачном платье показала свой дебют, оседлав коня
Также Politeka сообщала, что очаровательная жена DZIDZIO в красном халатике устроила пикантную съемку в ванной