Известная украинская певица SLAVIA (Ярослава), жена DZIDZIO (Михаил Фома), показала себя в обворожительном образе

Как пишет Politeka.net, обворожительная Ярослава Фома уже несколько лет строит карьеру певицы и активно подогревает к себе интерес в социальной сети Инстаграм. Девушка показывает впечатляющие образы, радуя фанатов новым контентом.

Так случилось и в этот раз, ведь Ярослава опубликовала фото, где позировала в белом платье с декольте. Красотка стояла на фоне стены, где был выбит ее псевдоним - SLAVIA.

"Дарю подарки в День Ангела. Друзья, скоро мой День Ангела".

Фанаты поставили более 300 лайков и написали несколько комментариев:

"Не претендую, но приятно", "Огонь", "Люблю", "Какая ты модель, хочешь сделать приятно другим", "Вау, просто класс".

Мы писали, что красотка-жена Дзидзьо певица Славия показала кадры со съемок нового клипа, на которых появилась с продюсером.

На новом фото Ярослава запечатлена на залитом солнцем дворе, похоже она уехала загород в домик среди леса. Перед камерой красотка появилась при полном параде – на ней теплая шубка, длинные роскошные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж.

Напомним, длинноногая жена DZIDZIO в облегающем купальнике оказалась в объятиях продюсера

А еще Politeka писала, что красотка-жена DZIDZIO в прозрачном платье показала свой дебют, оседлав коня

Также Politeka сообщала, что очаровательная жена DZIDZIO в красном халатике устроила пикантную съемку в ванной



