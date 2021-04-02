Известная украинская певица SLAVIA (Ярослава), которая является женой Михаила Хомы (DZIDZIO), поделилась чувственным кадром из ванной
Популярная исполнительница старается вести свой профиль в Инстаграм довольно активно, чтобы привлекать внимание к себе и своему творчеству. В этот раз красотка решила поделиться новым фото из последней фотосессии, на которой появилась в алом наряде.
Причем не менее яркий макияж с акцентом на красные губы и аккуратная укладка идеально завершили образ. Тем не менее, главной деталью на снимке артистки стало то, что позировала она прямо в ванной, хоть и без воды.
«Каждая душа имеет свое предназначение. Если она его не выполняет - не находит себе места. Когда женщина занимается тем, что ей по душе, она наполняется счастьем, которым в свою очередь наполняет человека. Меня наполняет творчество, которой я живу, и делюсь с тобой .. Делюсь строками своей новой песни ... 🙏🏼❤️
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Я знаю, что ты не зря
Появился в моей жизни ...
С тобой прожили мы дольше,
Чем до этого одни ...
Чем наполняешься, и делишься Ты?», - написала певица под фото.
Фанаты не смогли пройти мимо: «Хорошие слова ... но ощущения после них почему-то грустное😢; Ты такая красива❤️; Красотка! 😍😍Красный цвет - ваш цвет. Как всегда, ярко и красиво! ⭐❤️; Очень красивые строки ... 😍; Обворожительная красотка! 🔥😍; Я думаю песня будет замечательной !!!; ох эта глубина😍👏».
Также ранее артистка покорила стильным образом с красивой прической. Жена DZIDZIO распустила длинные красивые волосы, присев на кресло. Красотка была в платье с сияющей ниткой, из-за чего образ стал ярче и красивее.
Платье притягивало взгляд из-за глубины декольте, а красивые украшения дополнили образ.
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