Жена украинского исполнителя DZIDZIO, начинающая певица Славия затронула тему семейных отношений

Как пишет Politeka.net, Ярослава Хома все чаще намекает на сложные отношения внутри семьи. В свежем интервью она откровенно призналась, что муж не поддерживал ее стремлений стать артисткой и всегда отговаривал от этой затеи.

В новом посте певица решила поговорить о терпении женщин.

«У меня есть давний хороший знакомый возраста моих родителей, который часто на свадьбах говорил один тост. Он обращался к невесте со словами: - «А ты, сумей стерпеть, смолчать. Будь мудрее », - начала свой рассказ Славия.

По ее словам, бабушка тоже говорила ей о терпении, что отпечаталось в ее сознании.

«С возрастом я поняла, что наш западноукраинский менталитет, где девочек с детства учат терпеть, молчать, угождать своему мужу, к счастливой жизни не имеет никакого отношения. Рано или поздно терпению приходит конец, и оно «выходит боком». Негатив, который мы держим в себе, накапливается годами и со временем может проявиться в виде болезней, истерик, психологических и ментальных проблем», - заявила артистка.

Она добавила, что лучший выход – всегда говорить прямо то, что не нравится и не устраивает.

В комментариях слова Славии получили поддержку женщин.

«Поддерживаю Ваше мнение на 100%», «Женщина молчит, а потом сжигает как огонь все», «Все зависит от модели отношений в семье девочки. Если родители разговаривали друг с другом при ребенке, то и ребенок возьмет это с собой в свой мир!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что обнаженная жена DZIDZIO без макияжа поделилась секретом молодости и красоты: "У меня свои ритуалы".

А еще Politeka писала, что поседевший Dzidzio в кожухе и странной шапке напугал украинцев новой внешностью: "Вас не узнать".

Также Politeka сообщала, что роскошная жена DZIDZIO засветилась в окружении стильных красавцев и ошарашила словами о браке: "Мы хотим...".