Українська співачка і дружина DZIDZIO Славія підкорила образом в червоному і розкрила головний сенс шлюбу

Ярослава Хома (справжнє ім'я виконавиці) поділилася своїми роздумами на тему заміжжя в Instagram. Про це пише Politeka.net. Так, співачка розповіла, в чому полягає головне завдання шлюбу.

"Мета будь-якого шлюбу це диференціація. Партнер приходить в наше життя для того, щоб "видавити" нас з тієї, ким ми є, в ту, ким ми маємо здатність і хочемо бути...Душа запитує партнеру "видавити" нас з інфантильного стану, в зріле, доросле. Звідси з'являється подяка партнеру", - написала Славія.

Вона додала, що вдячна всім людям, які були і залишаються в її житті, даруючи їй життєві уроки.

Свій пост співачка супроводила ефектним фото, на якому вона позує в червоному шовковому вбранні, оточена чоловіками в костюмах і капелюхах. Доповнює фатальний образ красуні яскраво-червона помада.

Шанувальники Славії не змогли пройти повз такого посту.

"Класна дівчина, розумна і красива-це рідкісне поєднання! Славочка, не втрать себе в цьому світі, не прогинайся ні під кого, життя одне!", "Забула написати, слава, Тобі шалено йде червоний, особливо червона помада!", "Ви дуже стильна дівчина, бажаю Вам добра, і нехай всі ваші починання приводять вас до успіху і душевної рівноваги, буду за вас хворіти", "Слава, ти неймовірна! Сподіваюся твої думки дадуть напрямок іншим. повністю згоден", - пишуть люди.

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