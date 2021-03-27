Украинская певица и жена DZIDZIO Славия покорила образом в красном и раскрыла главный смысл брака

Ярослава Хома (настоящее имя исполнительницы) поделилась своими размышлениями на тему замужества в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Так, певица рассказала, в чем заключается главная задача брака.

«Цель любого брака это дифференциация. Партнер приходит в нашу жизнь для того, чтобы «выдавить» нас из той, кем мы есть, в ту, кем мы имеем способность и хотим быть…Душа запрашивает партнеру «выдавить» нас из инфантильного состояния, в зрелое, взрослое. Отсюда появляется благодарность партнеру», - написала Славия.

Она добавила, что благодарна всем людям, которые были и остаются в ее жизни, даря ей жизненные уроки.

Свой пост певица сопроводила эффектным фото, на котором она позирует в красном шелковом наряде, окруженная мужчинами в костюмах и шляпах. Дополняет роковой образ красотки ярко-красная помада.

Поклонники Славии не смогли пройти мимо такого поста.

«Классная девушка, умная и красивая-это редкое сочетание! Славочка, не потеряй себя в этом мире, не прогибайся ни под кого, жизнь одна!», «Забыла написать, слава, тебе обалденно идёт красный, особенно красная помада!», «Вы очень стильная девушка, желаю вам добра, и пусть все ваши начинания приводят вас к успеху и душевного равновесия, буду за вас болеть», «Слава, ты невероятная! Надеюсь твои мысли дадут направление другим. полностью согласен», - пишут люди.

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