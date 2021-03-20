Известная украинская певица SLAVIA, жена музыканта DZIDZIO, показала себя на отдыхе

На фото Ярослава, так зовут девушку, позировала в желтом купальнике. Красотка улыбалась, стоя на яхте и демонстрируя роскошную фигуру. Волосы певица оставила распущенными, а ножку одну выставила чуть вперед, впечатляя ее идеальностью. Как можно понять, звезда отдыхала в этот момент где-то в Карибском море. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня День весеннего равноденствия - начало астрономической весны, и Международный день счастья. Желаю тебе иметь все, чего не хватает до полного СЧАСТЬЯ.

Меня делают счастливее путешествия и песни (особенно счастлива каждый раз, когда у меня выходит новая). А тебя? Напиши две простые вещи, первые придут в голову", - написала Ярослава.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Путешествия и мечты", "Спасибо Вам. Счастья Вам и Любви. Меня счастливою делает музыка и люди, которых я люблю", "Нереальная красотка".

Мы писали, что супруга DZIDZIO (Михаила Хомы) певица SLAVIA (Ярослава) подразнила сочными формами.

Так, Ярослава восхитила аппетитной фигуркой, позируя в черном бикини с цветочным принтом на фоне фантастичексого пейзажа. Девушка с распущенными влажными волосами стояла рядом с огромными каменными валунами на берегу Индийского океана, подставив солнышку все самое "сладенькое".

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