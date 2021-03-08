Известная украинская певица SLAVIA (Ярослава), которая является женой Михаила Хомы (DZIDZIO), похвасталась букетом

Артистка покорила стильным образом с красивой прической, пишет Politeka.net. Жена DZIDZIO распустила длинные красивые волосы, присев на кресло.

Красотка была в платье с сияющей ниткой, из-за чего образ стал ярче и красивее.

Платье притягивало взгляд из-за глубины декольте. Красивые украшения дополнили образ.

"С праздником нас, Богини, Княгини, Королевы, Музы, Звездочки, Цветочки 💕🌷

Пусть нам делают комплименты, дарят цветы настоящие мужчины, и чтобы сегодня подарил чуть больше любви тот единственный, Обладатель сердца ♥", - написала звезда.

За два часа пост собрал почти 500 лайков. ️

"Славочка, с праздником 8-го Марта Тебя!

Пусть исполнятся твои желания и мечты! ❤️", "И Вас с праздником. Вы очаровательная ❤️❤️❤️", "Очень хорошие с праздником Вас 💐💐💐", "Поздравляю очаровательных девушек с праздником. Я в шоке ... что мне так повезло. Спасибо за такие замечательные розыгрыши вам 😍❤️❤️ ❤️ ", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что SLAVIA в одном из интервью рассказала, что ее муж - это не Дзидзьо, а Михаил, это две разные личности в ее жизни.

На вопрос, как живется с человеком, у которого, «раздвоение личности», артистка ответила:

"Как живется - лучше не спрашивать, это сложный вопрос. Потому, конечно, не хватает внимания, хочется больше времени проводить вместе, но когда приходит время, я его принимаю, как дар".

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