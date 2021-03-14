Известная украинская певица SLAVIA (Ярослава), которая является женой Михаила Хомы (DZIDZIO), впечатлила роскошными волосами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм начинающая певица опубликовала фото, на котором во всей красе представила свое богатство – длинные роскошные шелковистые волосы. Девушка была одета в игривую мини-юбку и пеструю рубашку. Ее волосы были накручены, в результате чего стали выглядеть еще пышнее.

«Вы часто спрашиваете, как я ухаживаю за своими волосами. Делюсь опытом. Первое правило - сушить волосы естественным путем, защищать от прямого солнца и морской воды, которые тоже их высушивают. Чтобы волосы были мягкие и не путались, дома завязываю гульку. Если ее завязать на влажные волосы получается эффект легкой волны», - отметила Ярослава.

По словам певицы, она делает маски для волос и использует масла. Перед укладкой девушка всегда наносит на волосы термозащиту.

«Также, часто спрашивают, чем я крашусь. Химическими красками никогда не красилась. Ранее наносила ХНУ. Сейчас хной не пользуюсь, нравится естественный цвет», - рассказала SLAVIA.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красотка», «Принцесса», «Очень, очень красивая! А волосы как всегда шикарные», «Какая же красивая! Пусть Михаил Вас бережет... На такую красоту много желающих найдется», «Какие роскошные волосы и роскошная вы», - пишут люди.

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