Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава), яка є дружиною Михайла Хоми (DZIDZIO), показала себе в свіжому образі
На фото Ярослава здалася в кофтині і шкіряній спідниці. Зірка була на студії, позуючи біля столу, і поправляла своє розкішне волосся. Красуня частково засвітила животик і бездоганні ніжки, що зробило знімок трохи більш пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"А як у твоїй родині заведено звертатися до старших?",- підписала кадри Ярослава в Instagram.
Хома також додала два варіанти відповіді, серед яких належало вибрати фанатам.
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Цікаво, що за варіант "на Ви" проголосували 52% українців, а за варіант "на ти" - 48%.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Ангел у плоті, неможливо відірвати погляд".
Варто додати, що Ярослава не так давно почала кар'єру під псевдонімом SLAVIA. Михайло не оцінив образ, який створила дружина. Але жінка продовжує творити, демонструючи спокусливі фото і відео.
Ми писали, що відома українська співачка SLAVIA (Ярослава) вразила розкішним виглядом.
У себе в Instagram зірка опублікувала яскраве весняне фото, на якому постала в рожевій сукні з латексу. Дівчина розпустила свої неймовірно красиві пишне волосся і зручно влаштувалася серед квітів. Виглядала вона просто чудово.
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