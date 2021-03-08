Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава), яка є дружиною Михайла Хоми (DZIDZIO), похвалилася букетом
Артистка підкорила стильним образом з гарною зачіскою, пише Politeka.net. Дружина DZIDZIO розпустила довге гарне волосся, присівши на крісло.
Красуня була в сукні з сяючою ниткою, через що образ став яскравішим і красивішим.
Сукня притягувала погляд через глибину декольте. Красиві прикраси доповнили образ.
"Зі святом нас, богині, княгині, королеви, музи, зірочки, квіточки 💕 🌷
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Нехай нам роблять компліменти, дарують квіти справжні чоловіки, і щоб сьогодні подарував трохи більше любові той єдиний, володар серця♥", - написала зірка.
За дві години пост зібрав майже 500 лайків. ️
"Славочка, зі святом 8-го Березня тебе!
Нехай здійсняться твої бажання і мрії! ❤ ️ ", "І Вас зі святом. Ви чарівна ❤️❤️❤️", " дуже хороші зі святом Вас💐 💐 💐", " вітаю чарівних дівчат зі святом. Я в шоці ... що мені так пощастило. Дякую за такі чудові розіграші вам 😍❤️❤️ ❤️ ", - написали користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що SLAVIA в одному з інтерв'ю розповіла, що її чоловік - це не Дзідзьо, а Михайло, це дві різні особистості в її житті.
На питання, як живеться з людиною у якої "роздвоєння особистості", артистка відповіла:
"Як живеться - краще не питати, це складне питання. Тому, звичайно, не вистачає уваги, хочеться більше часу проводити разом, але коли приходить час, я його приймаю, як дар".
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