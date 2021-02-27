Відома співачка SLAVIA (Ярослава), дружина українського виконавця DZIDZIO (Михайла Хоми), показала себе на відпочинку

На фото Ярослава позувала в прозорій сіточці, яка була поверх жовтого купальника. Образ дівчина доповнила стильними чорними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Красуня позувала на пляжі і хвалилася розкішною засмагою, а на інших кадрах зробила акцент на підсмажених "булочках". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Люблю свою душу і тіло. Люблю свою посмішку. Люблю сонце в собі. Люблю красою ділитися з тобою", - написала Ярослава під публікацією.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Яка краса", "ти бездоганна", "як завжди, сонячно-чарівна", "яка ти чарівна", "красива, як квіточка", "Русалочка".

Ми писали, що дружина українського виконавця і продюсера DZIDZIO в напівпрозорому вбранні показала, як вміє запалювати.

SLAVIA була одягнена в розкішну сукню, яка складалася з двох видів тканини. Внизу красувалося ефектне міні, поверх якого була надіта прозора блискуча сітка.

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