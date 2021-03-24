Певица Славия рассказала украинкам свой секрет красоты и поделилась утренним ритуалом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем Славия, и которая является супругой украинского артиста DZIDZIO, решила поделиться с поклонниками секретами красоты и молодости. Девушка опубликовала в своем Instagram пикантное фото, на котором появилась без одежды, а в подписи к нему рассказала о своих особых ритуалах.

На новом снимке Ярослава запечатлена на балконе в каком-то курортном месте. Подышать свежим воздухом после душа она вышла без одежды, только замотала волосы в белое полотенце. Красотка стоит боком к камере, подставив объективу изящную спину, и мило улыбается.

В подписи к фотографии девушка рассказала о ежедневном утреннем ритуале, который помогает ей сохранить молодость и красоту. "У меня есть свои ритуалы, одним из которых я сегодня поделюсь. Каждое мое утро начинается со стакана теплой (!) воды, которую я выпиваю натощак, за 30 мин. до еды. Врач аюрведы объяснил, почему так важно, чтобы вода была теплой. Чтобы согреть холодную воду, организм тратит много энергии, а теплая вода, наоборот, заряжает энергией, которая нам необходима, особенно утром", - рассказала Славия.

Также певица поделилась особым ритуалом: "Утром водичку заряжаю: молюсь над ней, благодарю, и прошу, чтобы вода зарядила меня молодостью, красотой, энергией и любовью".

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