Известная украинская певица SLAVIA, жена исполнителя DZIDZIO, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Ярослава Хома, так зовут жену DZIDZIO, недавно отправилась отпуск в Доминиканскую республику. Девушка сразу начала активно хвастаться своим отдыхом, радуя фанатов довольно пикантными снимками.

Этот раз не стал исключением, Ярослава выбросила в сторис Инстаграм фото в желтом купальнике, позируя у пальмы на пляже. Красотка решила оставить волосы распущенными, а спрятала глаза от ярких лучей солнца за очками. Но привлекло внимание другое, ведь певица в руке держала сигарету, затягиваясь.

"Ты куришь", - задала вопрос Ярослава под фотографией и предложила два варианта ответа.

Фанаты не смогли прокомментировать кадр или поставить лайки, ведь в сторис нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Обжигающая, это же вредно".

Мы писали, что известная украинская певица SLAVIA, жена музыканта DZIDZIO, показала себя на отдыхе.

На фото Ярослава, так зовут девушку, позировала в желтом купальнике. Красотка улыбалась, стоя на яхте и демонстрируя роскошную фигуру. Волосы певица оставила распущенными, а ножку одну выставила чуть вперед, впечатляя ее идеальностью.

Напомним, фигуристая жена DZIDZIO в ярком бикини соблазнила видом на яхте

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