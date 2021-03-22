Известная украинская певица SLAVIA, жена исполнителя DZIDZIO, показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Ярослава Хома, так зовут жену DZIDZIO, недавно отправилась отпуск в Доминиканскую республику. Девушка сразу начала активно хвастаться своим отдыхом, радуя фанатов довольно пикантными снимками.
Этот раз не стал исключением, Ярослава выбросила в сторис Инстаграм фото в желтом купальнике, позируя у пальмы на пляже. Красотка решила оставить волосы распущенными, а спрятала глаза от ярких лучей солнца за очками. Но привлекло внимание другое, ведь певица в руке держала сигарету, затягиваясь.
"Ты куришь", - задала вопрос Ярослава под фотографией и предложила два варианта ответа.
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Фанаты не смогли прокомментировать кадр или поставить лайки, ведь в сторис нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Обжигающая, это же вредно".
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