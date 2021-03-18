Супруга DZIDZIO (Михаила Хомы) певица SLAVIA (Ярослава) подразнила сочными формами
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала любопытные кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, вспоминая, как отдыхала в Индии несколько лет назад.
Так, Ярослава восхитила аппетитной фигуркой, позируя в черном бикини с цветочным принтом на фоне фантастичексого пейзажа. Девушка с распущенными влажными волосами стояла рядом с огромными каменными валунами на берегу Индийского океана, подставив солнышку все самое "сладенькое".
"Индия - любовь моя", - подписала кадр романтическая SLAVIA.
Кроме того, звезда ответила на ряд вопросов своих фанатов. В частности, у девушки спросили, что она обычно привозит из-за границы.
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"Облеплять холодильник магнитиками считаю дурным тоном. Поэтому их не покупаю. У меня есть традиция из путешествий привозить кофе и чай, а также платочки. В каждой стране они имеют свой особый орнамент", - поделилась жена DZIDZIO.
Также красотка раскрыла один любопытный факт, который отметила для себя, путешествуя по экзотической стране: "Колоритная Индия. Когда заходишь в какой-то переулок, никогда не знаешь, что тебя ждет".
Ранее мы рассказывали, что Ярослава поделилась секретом, как ухаживает за своими роскошными волосами. Девушка сопроводила пост ярким фото, на котором предстала в стильном образе: мини-юбке на пуговицах и пестрой рубашке.
"Делюсь опытом. Первое правило - сушить волосы естественным путем, защищать от прямого солнца и морской воды, которые тоже их высушивают. Чтобы волосы были мягкие и не путались, дома завязываю гульку. Если ее завязать на влажные волосы получается эффект легкой волны", - говорится в подписи.
Напомним, что озорная жена DZIDZIO в бикини с сеточкой показала свои прелести со всех сторон: "Русалочка".
Также Politeka писала, что жена DZIDZIO в кожаной юбке приковала взгляды к своей идеальной внешности: "Ангел во плоти".