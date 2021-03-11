Відомий співак Михайло Хома, більше відомий під псевдо Dzidzio, змінив імідж, відправившись в Карпати

Як передає Politeka.net, відомий співак на своїй сторінці в Instagram розмістив фото зі свої компаньйоном, в кожусі і дивній шапці, посивілий і невпізнанний.

"Фешен Вік "Карпати 2021" Вікінги підсніжники шукають😂 🤣 🎥", - написав знаменитість у підписі до фото.

Багато шанувальників не змогли навіть дізнатися співака, так сильно він змінився. Деякі помітили пару зайвих кілограмів, і відправили співака на дієту, інших повеселив такий "батярський" вид відомого співака.

Михайло зі своїм колегою під нікнеймом dzidzio_pavuk Бодею Павуком стоять на тлі засніжених Карпат, обидва бородані в прекрасному настрої.

Фанати прокоментували побачене:

"Дзідзьо, на дієту мерщій!!!", "🔥🔥🔥 😎😎 Я не впізнала 😂", "Місько батяр👍 Дзідзьо 👏", "Вас не впізнати😮👍🏽🔥", "Хот це вас за ними послав, за тими підсніжниками 😉", "Знайшли?😂 ", "Дід мороз", "В Микуличині?😍 ", "І шо, знайшли?", "Які Ви класніі😍", "ООО, Ви круті!", "Ой, чую пахне новим фільмом❤️❤️❤️", "Дзідзіо змінив імідж 😂😂😂", "Не там шукаєте. У нас біля підїзду хлопці шукають, знаходять, а потім такі веселі стають... Тільки ті підсніжники вони закладками називають", "Круто! Щось нове змімаєте?", "Чекаю з нетерпінням", "Дзідзьо ти шо збомжувався?", "Дзідзьо то ви фільм знаєте?", "Невже тій Дзідьо якого я знала постарів😂 😢❤️", - здивувалися фанати.

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