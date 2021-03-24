Співачка Славія розповіла українкам свій секрет краси і поділилася ранковим ритуалом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під сценічним ім'ям Славія, і яка є дружиною українського артиста DZIDZIO, вирішила поділитися з шанувальниками секретами краси і молодості. Дівчина опублікувала в своєму Instagram пікантне фото, на якому з'явилася без одягу, а в підписі до нього розповіла про свої особливі ритуали.

На новому знімку Ярослава зображена на балконі в якомусь курортному місці. Подихати свіжим повітрям після душу вона вийшла без одягу, тільки замотала волосся в білий рушник. Красуня стоїть боком до камери, підставивши об'єктиву витончену спину, і мило посміхається.

У підписі до фотографії дівчина розповіла про щоденний ранковий ритуал, який допомагає їй зберегти молодість і красу. "У мене є свої ритуали, одним з яких я сьогодні поділюся. Кожен мій ранок починається зі склянки теплої (!) води, яку я випиваю натщесерце, за 30 хв.до їди. Лікар Аюрведи пояснив, чому так важливо, щоб вода була теплою. Щоб зігріти холодну воду, організм витрачає багато енергії, а тепла вода, навпаки, заряджає енергією, яка нам необхідна, особливо вранці", - розповіла Славія.

Також співачка поділилася особливим ритуалом: "Вранці водичку заряджаю: молюся над нею, дякую, і прошу, щоб вода зарядила мене молодістю, красою, енергією і любов'ю".

Нагадаємо, Мокра дружина DZIDZIO з розкішним декольте змусила згадати гучний фільм: "50 відтінків...".

Як повідомляла Politeka, Розкішна дружина DZIDZIO в короткому топі розохотила апетитними формами: "Молодість і краса".

Також Politeka писала, Розкішна дружина DZIDZIO в міні-бікіні поніжилася на піску, блиснувши солодкими місцями: "З реклами Баунті...".