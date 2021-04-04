Известная певица SLAVIA (Ярослава), жена эпатажного DZIDZIO (Михаил Фома), показала свой дебют

Как пишет Politeka.net, красотка несколько лет назад начала карьеру певицы и активно занимается своим продвижением. Звезда не обошла стороной социальные сети, где постоянно публикует новый контент для пока еще не большого количества фанатов.

В этот раз Ярослава поделилась кадром в сторис Инстаграм. Девушка решила вспомнить свой дебютный клип, в котором снималась в прозрачном платье, сидя на единороге. Волосы девушка решила оставить распущенными, а руками держала поводья.

"Дебютный клип на песню "Чистая, как слеза", - написала красотка под кадром.

"Хочешь посмотреть...", - добавила SLAVIA снизу.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, но обычно красотку без комплиментов не оставляют: "Сердце замирает от такого голоса, действительно очень нежно, красиво, голос чудо!"

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В этот раз красотка решила поделиться новым фото из последней фотосессии, на которой появилась в алом наряде. Причем не менее яркий макияж с акцентом на красные губы и аккуратная укладка идеально завершили образ.

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