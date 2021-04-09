Красотка-жена Дзидзьо певица Славия показала кадры со съемок нового клипа, на которых появилась с продюсером

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем SLAVIA, и которая является супругой украинского артиста Дзидзьо, решила показать поклонникам кадры со съемок нового клипа. Красотка опубликовала несколько фотографий в своем микроблоге в Instagram.

На новых снимках Ярослава позирует в компании шоу-балета и продюсера своего мужа Дзидзьо, который, видимо, занимается и ее карьерой. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном белом купальнике с черными полосками, который по задумке клипа должен сливаться со стеной. Ее длинные роскошные волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой, на теле певицы много золотистых украшений. На одном из фото SLAVIA стоит в обнимку с продюсером Анатолием Безухом, которому и посвятила свой пост.

"Сегодня День рождения у Анатолия Безуха. Таких людей называют Солнцем. Анатолий настоящий Мужчина, умеющий поддержать, помочь, вдохновить на реализацию невероятных идей. Благодаря Анатолию, и его вере в меня, появился клип на песню "Я тебе не мамка", с которой начался новый период моего творчества. Бесконечно благодарна! Люблю", - написала Ярослава в подписи к публикации. Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото.

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