Відомий український телеведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов поділився свіжими кадрами з красунею-дружиною
Як передає Politeka.net, останнім часом по мережі гуляють чутки про вагітність телеведучої і дружини Горбунова Каті Осадчої. Справа в тому, що останнім часом телеведуча стала одягатися в мішкуватий одяг, а на сцені з'являтися в сукнях, які тим чи іншим чином приховують живіт. У зв'язку з цим відразу ж з'явилися новини про вагітність зірки, які вона з чоловіком не підтверджувала, але і не спростовувала.
На свіжому фото, яке було зроблено за лаштунками «Голосу країни», Осадча постала в темній сукні, яка обтягнула животик. Шанувальники порахували, що у телеведучої дійсно округлилися форми.
"Сьогодні, грандіозний суперфінал Голосу! Хто переможе? Голос молоді, унікальний голос, голос душі або народна зірка?? Розв'язка вже сьогодні!",- підписав фото артист.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" покликав Мартиновську в свій заміський будинок, несподіване відео: "Це мій секретик..."
Потап здивував змінами в зовнішності, поки Каменських не було поруч: "На Брюса Вілліса схожий"
В українців хочуть забирати спадщину, що відомо про нові правила: "Потрібно буде оплачувати..."
"Дизель шоу" екстрено скасовує концерти, розкрита причина: "Дорогі глядачі..."
У коментарях шанувальники залишили масу відгуків. Деякі з них стосувалися можливої вагітності зірки.
"Катя вагітна?", "Красиві", «Ви ідеальна пара», «Животик вже не приховати», "Юра, давайте фото з Тіною, якщо можна", - пишуть користувачі Мережі.
Додамо, що у Осадчої і Горбунова вже є спільний син.
Нагадаємо, що Горбунов показав сина Осадчої, похвалившись його досягненням: "тепер наш Ванюша...".
Як повідомляла Politeka, Катя Осадча в обіймах Горбунова "розтанула" на вулиці:"Без комплексів".
Також Politeka писала, що Осадча в червоній сукні повеселилася в Єгипті з красунею співачкою:"Стало жарковато".