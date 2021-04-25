Відомий український телеведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов поділився свіжими кадрами з красунею-дружиною

Як передає Politeka.net, останнім часом по мережі гуляють чутки про вагітність телеведучої і дружини Горбунова Каті Осадчої. Справа в тому, що останнім часом телеведуча стала одягатися в мішкуватий одяг, а на сцені з'являтися в сукнях, які тим чи іншим чином приховують живіт. У зв'язку з цим відразу ж з'явилися новини про вагітність зірки, які вона з чоловіком не підтверджувала, але і не спростовувала.

На свіжому фото, яке було зроблено за лаштунками «Голосу країни», Осадча постала в темній сукні, яка обтягнула животик. Шанувальники порахували, що у телеведучої дійсно округлилися форми.

"Сьогодні, грандіозний суперфінал Голосу! Хто переможе? Голос молоді, унікальний голос, голос душі або народна зірка?? Розв'язка вже сьогодні!",- підписав фото артист.

У коментарях шанувальники залишили масу відгуків. Деякі з них стосувалися можливої вагітності зірки.

"Катя вагітна?", "Красиві", «Ви ідеальна пара», «Животик вже не приховати», "Юра, давайте фото з Тіною, якщо можна", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що у Осадчої і Горбунова вже є спільний син.

Нагадаємо, що Горбунов показав сина Осадчої, похвалившись його досягненням: "тепер наш Ванюша...".

Як повідомляла Politeka, Катя Осадча в обіймах Горбунова "розтанула" на вулиці:"Без комплексів".

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