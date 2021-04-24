Шоумен Юрій Горбунов не стримав гордості за власну дитину

Як передає Politeka.net, 50-річний ведучий опублікував свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показав вечірню прогулянку з чотирирічним сином Іваном.

Юрій порадів за хлопчика, який вперше їхав на двоколісному велосипеді без допоміжної конструкції. Він ледве встигав за ним, знімаючи те, що відбувається на камеру.

"Сьогодні у нас подія! Ми зняли додаткові колеса на велосипеді, на яких їздять малюки. Тепер наш Івасик дорослий, дивіться, як добре їде, молодець, синку!",- похвалив Івана батько.

Варто відзначити, Ваня - єдина дитина Юрія. До Катерини Осадчої шоумен був одружений на жінці, старшій його на 12 років. Своїх дітей у пари не було, а Горбунов став вітчимом для її доньки.

Поява на світ Івана 18 лютого 2017 року стало довгоочікуваною та, безумовно, радісною подією в житті Горбунова. Судячи з кадрів, якими ведучий ділиться в Instagram, він багато часу та сил приділяє вихованню хлопчика.

А нещодавно в Мережі заговорили про можливу ще одну вагітність Осадчої. Фанати пильно придивляються до кожного її знімку, стверджуючи, що у неї поступово округляється животик.

"Катерина вагітна?❤️🙌🔥" - "100%!!!"; "Сукня дуже красива, і животик❤️"; "Катя ви вагітні" - "мабуть, вона знає)"; "Катюша, ви сьогодні чарівні, сама весна. Найефектніший образ"; " Вау 🔥 як вам личить такий стиль 😍"; "Катя Осадча, несподівано 😮", - коментують користувачі образ ведучої під час одного з ефірів "Голосу країни".

Нагадаємо, що Горбунов похвалився перетворенням чотирирічного сина: "поки мама у відрядженні"

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