Шоумен Юрий Горбунов не сдержал гордости за собственного ребенка

Как передает Politeka.net, 50-летний ведущий опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показал вечернюю прогулку с четырехлетним сыном Иваном.

Юрий порадовался за мальчика, который впервые ехал на двухколесном велосипеде без вспомогательной конструкции. Он еле поспевал за ним, снимая происходящее на камеру.

"Сегодня у нас событие! Мы сняли дополнительные колеса на велосипеде, на которых ездят малыши. Теперь наш Ванюша взрослый, смотрите, как хорошо едет, молодец, сынок!", - похвалил Ивана отец.

Стоит отметить, Ваня - единственный ребенок Юрия. До Екатерины Осадчей шоумен был женат на женщине, старшей его на 12 лет. Своих детей у пары не было, а Горбунов стал отчимом для ее дочери.

Появление на свет Ивана 18 февраля 2017 года стало долгожданным и, несомненно, радостным событием в жизни Горбунова. Судя по кадрам, которыми ведущий делится в Инстаграм, он много времени и сил уделяет воспитанию мальчика.

А недавно в Сети заговорили о возможной еще одной беременности Осадчей. Фанаты пристально присматриваются к каждому ее снимку, утверждая, что у нее постепенно округляется животик.

"Екатерина беременна?❤️🙌🔥" - "100%!!!"; "Платье очень красивое, и животик❤️"; "Катя вы беременны" - "пожалуй, она знает)"; "Катюша, Вы сегодня очаровательны, сама весна. Самый эффектный образ"; "Вау 🔥 как вам идёт такой стиль 😍"; "Катя Осадчая, неожиданно 😮", - комментируют пользователи образ ведущей во время одного из эфиров "Голосу країни".

Напомним, что Горбунов похвастался преображением четырехлетнего сына: "Пока мама в командировке"

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