Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая вместе с Наталкой Карпой на отдыхе хорошо провела время

Не так давно телеведущая отправилась в рамках рабочих съемок шоу "Светская жизнь" в Турцию, где успела повидаться с несколькими звездами и коллегами. Не обошлось и без дружеских встреч. Катерина посетила Олю Полякову, а в этот раз засветилась в компании Наталки Карпы.

Катерина ведет насыщенную жизнь и старается совместить приятное с полезным, поэтому после работы всегда проводит какое-то время с друзьями на отдыхе. В этот раз в красном платье с аккуратным вырезом и минимумом макияжа Катерина засветилась в компании улыбчивой Наталки. Отдыхая в тени пальм, звезды насладились небольшим отдыхом вместе.

«Передаем привет от солнцезависимых девушек🌴☀️💕», - сказано в подписи к ролику.

«🧿 Желаю вам приятного отдыха 🌊 пожалуйста посмотрите экскурсии; Красавицы; Волосы шикарные; Наталя такая красивая; Nice».

На других новых снимках ведущая показала, как прогуливается в воде по пляжу. Для этого она надела легкое летнее платье в голубую клеточку. Наряд со спущенными рукавами позволил Осадчей оголить плечи и ключицы.

На фото ведущая с улыбкой шагает по воде, приподнимая юбку, чтобы до нее не доставали брызги.

«Пара часов перед съемками… it is summer officially», - подписала снимки Осадчая.

«Шикарно», «Я к вам) вы лучшая», «Класс, смотришь на фото, и настроение поднимается», «Люблю», «Класс стало жарковато», - пишут люди в комментариях к фото.

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