Известный украинский телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов поделился свежими кадрами с красоткой-женой

Как передает Politeka.net, в последнее время по сети гуляют слухи о беременности телеведущей и жены Горбунова Кати Осадчей. Дело в том, что последнее время телеведущая стала одеваться в мешковатую одежду, а на сцене появляться в платьях, которые тем или иным образом скрывают живот. В связи с этим сразу же появились новости о беременности звезды, которые она с мужем не подтверждала, но и не опровергала.

На свежем фото, которое было сделано за кулисами «Голоса страны», Осадчая предстала в темном платье, которое обтянуло животик. Поклонники посчитали, что у телеведущей действительно округлились формы.

«Сегодня, грандиозный суперфинал Голоса! Кто победит? Голос молодежи, уникальный голос, голос души или народная звезда?? Развязка уже сегодня!», - подписал фото артист.

В комментариях поклонники оставили массу отзывов. Некоторые из них касались возможной беременности звезды.

«Катя беременна?», «Красивые», «Вы идеальная пара», «Животик уже не скрыть», «Юра, давайте фото с Тиной, если можно», - пишут пользователи сети.

Добавим, что у Осадчей и Горбунова уже есть совместный сын.

Напомним, что Горбунов показал подросшего сына Осадчей, похваставшись его достижением: "Теперь наш Ванюша...".

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая в объятиях Горбунова "растаяла" на улице: "Без комплексов".

Также Politeka писала, что Осадчая в красном платье повеселилась в Египте с красоткой певицей: "Стало жарковато".