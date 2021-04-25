Известный украинский телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов поделился свежими кадрами с красоткой-женой
Как передает Politeka.net, в последнее время по сети гуляют слухи о беременности телеведущей и жены Горбунова Кати Осадчей. Дело в том, что последнее время телеведущая стала одеваться в мешковатую одежду, а на сцене появляться в платьях, которые тем или иным образом скрывают живот. В связи с этим сразу же появились новости о беременности звезды, которые она с мужем не подтверждала, но и не опровергала.
На свежем фото, которое было сделано за кулисами «Голоса страны», Осадчая предстала в темном платье, которое обтянуло животик. Поклонники посчитали, что у телеведущей действительно округлились формы.
«Сегодня, грандиозный суперфинал Голоса! Кто победит? Голос молодежи, уникальный голос, голос души или народная звезда?? Развязка уже сегодня!», - подписал фото артист.
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В комментариях поклонники оставили массу отзывов. Некоторые из них касались возможной беременности звезды.
«Катя беременна?», «Красивые», «Вы идеальная пара», «Животик уже не скрыть», «Юра, давайте фото с Тиной, если можно», - пишут пользователи сети.
Добавим, что у Осадчей и Горбунова уже есть совместный сын.
Напомним, что Горбунов показал подросшего сына Осадчей, похваставшись его достижением: "Теперь наш Ванюша...".
Как сообщала Politeka, Катя Осадчая в объятиях Горбунова "растаяла" на улице: "Без комплексов".
Также Politeka писала, что Осадчая в красном платье повеселилась в Египте с красоткой певицей: "Стало жарковато".