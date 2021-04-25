Відома українська ведуча Катерина Осадча привітала українців зі святом

Якщо під час зйомок шоу в ролі телеведучої Осадча виблискує на публіці в трендових нарядах, красивих сукнях і з яскравим макіяжем на обличчі, то в реальному житті зірка зовсім інша. Щоб не псувати шкіру, вона практично завжди в повсякденному житті ходить без макіяжу.

Навіть на прогулянках зірка намагається обмежуватися акуратним одягом і стильними аксесуарами. Цього разу Катерина пішла на побачення з чоловіком, насолоджуючись святом в недільний день.

"Вже через тиждень Великдень! Зі святом, з Вербною неділею! Злагоди, здоров'я і миру всім нам # вербнанеділя», - написала Осадча під зворушливим кадром з чоловіком.

Позуючи в обнімку, пара підкорила фанатів:

"Зі святом🔥; модель прямо😍; які милашки️️; обожнюю Вашу пару❤️; Мій улюблений Храм💋 🙌. Зі Святом. 🙏 ; Зі Святом !!! Дуже хороша сім'я !!! 💙 💛 ; Катя класна тим, що вона природна! Така як є! без комплексів❤; красені; Катя красуня ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ красиві обидва; не нафарбована, обожнюю; спасибі! Всіх зі святом🔥 🔥 ми всією сім'єю чекаємо Великдень, це вже як традиція! ❤ ️ ; Катерина, зі святом вас, добра і щастя вашій родині».

Ми також писали, що Катерина веде насичене життя і намагається поєднати приємне з корисним, тому після роботи завжди проводить якийсь час з друзями на відпочинку.

Нещодавно в червоній сукні з акуратним вирізом і мінімумом макіяжу Катерина засвітилася в компанії усміхненої Наталки. Відпочиваючи в тіні пальм, зірки насолодилися невеликим відпочинком разом.

"Передаємо привіт від сонцезалежних дівчат🌴 ☀️💕", - сказано в підписі до ролика.

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