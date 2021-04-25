Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поздравила украинцев с праздником

Если во время съемок шоу в роли телеведущей Осадчая сверкает на публике в трендовых нарядах, красивых платьях и с ярким макияжем на лице, то в реальной жизни звезда совсем другая. Чтобы не портить кожу, она практически всегда в повседневной жизни ходит без макияжа.

Даже на прогулках звезда старается ограничиваться аккуратной одеждой и стильными аксессуарами. В этот раз Катерина пошла на свидание с мужем, наслаждаясь праздником в воскресный день.

«Уже через неделю Пасха! С праздником, с Вербным воскресеньем! Согласия, здоровья и мира всем нам # вербнанедиля», - написала Осадчая под трогательным кадром с мужем.

Позируя в обнимку, пара покорила фанатов:

«С праздником🔥; модель прямо😍; какие милашки☺️; Обожаю Вашу пару❤️; Мой любимый Храм💋🙌. С Праздником. 🙏; С Праздником !!! Очень хорошая семья !!! 💙💛; Катя классная тем, что она естественная! Такая как есть! без комплексов❤; красавцы; Катя красавица ❤️❤️❤️ красивые оба; не накрашенная, обожаю словно растаяла; Спасибо! Всех с праздником🔥🔥 мы всей семьёй ждём Пасху, это уже как традиция! ❤️; Екатерина, с праздником вас, добра и счастья вашей семье».

Мы также писали, что Катерина ведет насыщенную жизнь и старается совместить приятное с полезным, поэтому после работы всегда проводит какое-то время с друзьями на отдыхе.

Недавно в красном платье с аккуратным вырезом и минимумом макияжа Катерина засветилась в компании улыбчивой Наталки. Отдыхая в тени пальм, звезды насладились небольшим отдыхом вместе.

«Передаем привет от солнцезависимых девушек🌴☀️💕», - сказано в подписи к ролику.

Напомним, "беременная" Катя Осадчая, оставив Горбунова, умчала из Украины к морю: "Уже чувствуется...".

Как сообщала Politeka, Осадчая в красных штанах и рубашке ловко подчеркнула достоинства фигуры: "Катя такая...".

Также Politeka писала, что 37-летняя Осадчая подогрела слухи о беременности, засветившись в мешковатой одежде: фото до и после.