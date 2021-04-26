Известная украинская телеведущая и любимая жена продсера Юрия Горбунова Екатерина Осадчая поделилась свежими кадрами в роскошном Королевском платье черного цвета.

Слухи о беременности телеведущей и жены Горбунова Кати Осадчей каждый раз заставляют украинцев задуматься о пополнении в семье, передает Politeka.net. Слишком часто Осадчая начала выходить на сцену в свободных платьях, скрывающих фигуру. Внимательные фолловеры не могут оставлять без внимания ни один выход звезды на сцену и подогревают интерес к беременности Екатерины все больше.

Так, на фото сделанном за кулисами "Голоса страны", Осадчая в роскошной темной платья взялась руками за бока и призвала украинцев голосовать за победителя, которому достанутся ключи от квартиры. Однако поклонники заметили у телеведущей округленный животик.

"За кого из участников и за кого из тренеров вы болеете?",- подписала фото телеведущая.

Поклонники не сдерживают эмоций в комментариях и обсуждают беременность Екатерины и роскошное платье, как у королевы: "Заметили все, что Катя и Юра молодцы!!!!"," Кто-то кроме меня заметил что Катя беременна? ", "Осадчая беременна?", "Катя, ну платье у вас сегодня, красавица! Не насмотреться", " Катя просто королева!!!"У Кати очень красивое платье", " Катя, ну платье у вас сегодня, красавица ! Не насмотреться❤️ ".

Напомним, что Горбунов засветил живот Кате Осадчей после новостей о беременности: фото счастливых супругов.