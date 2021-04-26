Вот это да!

Известный украинский телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов порадовал неожиданными кадрами

Как передает Politeka.net, ведущий популярного проекта «Голос страны», показал, как развлекается за кулисами шоу с одним из тренеров. Соответствующее видео он выложил в сторис на своей странице в Инстаграм.

Горбунов примерил пиджак Олега Винника, обильно украшенный мелкими стразами.

"Посмотри, как светится. Олег клеил всю ночь", - слышен за кадром голос жены Горбунова Кати Осадчей. Похоже, что именно она и снимала видео.

«Хотя бы три минуты... почувствовать себя...», - поделился своими впечатлениями телеведущий.

«Даже не знаю, сколько тысяч там этих Сваровски», - отметил Виннник.

«И что мне Сваровски, мне сам факт», - сказал Горбунов и начал петь песню Винника «Роксолана».

Напомним, 25 апреля прошел суперфинал шоу «Голос страны. Перезагрузка». Победителем стал участник команды Нади Дорофеевой-Сергей Лазановский. Ранее на этапе нокаутов певец покидал проект, но благодаря нововведениям, зрители смогли вернуть его в шоу путем голосования.

Надя Дорофеева в 11 сезоне впервые стала самостоятельным тренером «взрослого» "Голоса".

Напомним, что Олег Винник едва сдержал слезы из-за потери участницы "Голоса страны", закулисное видео: "больно..."

Как сообщала Politeka, "тайную жену" Олега Винника сняли в обнимку с Горбуновым: "Фото заряжено на позитив"

Также Politeka писала, что Осадчая в платье королевы показала украинцам округлившийся животик: "Катя и Юра молодцы!"