Український виконавець і тренер шоу "Голос країни" Олег Винник дозволив зазирнути у залаштунки популярної програми

У новому сезоні шоу "Голос країни" Олег Винник зайняв крісло тренера, передає Politeka.net. Програма наблизилася до фіналу і зараз в його команді залишився лише один учасник - Сергій Нейчев.

У своєму Instagram Винник нерідко ділиться фото з проєкту, зокрема і репетиції. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Цього разу співак вирішив показати, як проходила підготовка до півфіналу, коли в його команді ще була Галина Куришко.

Видно, як Винник допомагає і наставляє своїх учасників, пізніше був присутній на генеральній репетиції та виступі, і після рішення про те, що Куришко повинна покинути проєкт.

"Я зараз дуже сильно вразливий... сильно...Боляче. Розділяють на хороше і хороше", - зізнався Олег, ледь стримуючи сльози.

У пості співак написав: "За лаштунками півфіналу [Голос країни] Ваша улюблена рубрика #кадром 😉 ексклюзивний відеобекстейдж півфіналу @goloskrainy_official. Вже завтра вирішальний день!".

Майже за годину публікація зібрала понад 4000 переглядів.

"Олег Анатолійович, саме у вашій команді залишилася саме та людина, переможець 11-го сезону "Голосу країни"! 🔥Перемоги вам і Сергію!💚 З нетерпінням чекаємо фіналу цього чудесного шоу! І за кадром - окрема любов😻❤️", " у мене сльози ...... 😢Ну, все що не робиться все на краще !!!! Далі належить ....... 🔥Галинко-Цілую, люблю !!!!!! ❤️ Олеже, дякую !!!!!!! ❤ ️ ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, що світиться від щастя: "найкраща!".