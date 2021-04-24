У Мережу просочився цікавий кадр зі співаком Олегом Винником, його бек-вокалісткою Таюне і шоуменом Юрієм Горбуновим

Як передає Politeka.net, цікаве фото опубліковано на одній з фан-сторінок Таїсії Сватко (справжнє ім'я Таюне) в Instagram.

У кадрі Таїсія "повісилася" на плечах Горбунова, пригорнувшись до нього практично всім тілом. При цьому поруч знаходився її "таємний чоловік" Винник. Трійця посміхалася та світилася від щастя.

"Найважливіші люди в житті - вони в серці. Завжди❤️🔐", - підписав знімок автор поста.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене: "Милота😍 🔥"; "❤фото заряджено на позитив 😍"; "Приємно очам.Тая поруч 😊👍🌹🥀🔥💃💃 я чомусь завжди хвилююся за Таю 😊"; "Красиво ❤️😘👌🏻".

Чутки про те, що Винник одружений на своїй бек-вокалістці Таюне, ходять вже давно. Більш того, подейкують, що у пари є дорослий син Юліан, який зараз живе і навчається в Німеччині. Сам Олег ніколи не підтверджував цю інформацію, ретельно оберігаючи статус холостяка й улюбленця "вовчиць".

Про Таїсію відомо небагато, крім того, що вона всюди супроводжує Олега. Артистка народилася 4 січня 1974 року в Черкасах. Закінчила Канівське училище культури і мистецтва (нині коледж). У 2019 році випустила поки єдиний сингл «Солодкі сльози». У цьому ж році отримала національну музичну премію "Українська пісня року".

Раніше ми розповідали, в Мережі показали трепетні відносини Винника та Таюне. Олег обіймав "таємну дружину" за талію, малюючи в цей момент разом з нею якийсь жест пальцями - можливо, сердечко.

Нагадаємо, що таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, що світиться від щастя: "найкраща!".

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