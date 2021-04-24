В Сеть просочился любопытный кадр с певцом Олегом Винником, его бэк-вокалисткой Таюне и шоуменом Юрием Горбуновым

Как передает Politeka.net, любопытное фото опубликовано на одной из фан-страничек Таисии Сватко (настоящее имя Таюне) в Инстаграм.

В кадре Таисия "повесилась" на плечи Горбунова, прильнув к нему практически всем телом. При этом рядом находился ее "тайный муж" Винник. Троица улыбалась и светилась от счастья.

"Самые важные люди в жизни - они в сердце. Всегда❤️🔐", - подписал снимок автор поста.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное: "Милотень😍🔥"; "❤️Фото заряжено на позитив 😍"; "Приятно глазам.Тая рядом😊👍🌹🥀🔥💃💃я почему-то всегда волнуюсь за Таю😊"; "Красиво ❤️😘👌🏻".

Слухи о том, что Винник женат на своей бэк-вокалистке Таюне, ходят уже давно. Более того, поговаривают, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии. Сам Олег никогда не подтверждал эту информацию, тщательно оберегая статус холостяка и любимца "вовчиць".

О Таисии известно немного, кроме того, что она повсюду сопровождает Олега. Артистка родилась 4 января 1974 года в Черкассах. Окончила Каневское училище культуры и искусства (ныне колледж). В 2019 году выпустила пока единственный сингл «Солодкі сльози». В этом же году получила национальную музыкальную премию «Украинская песня года».

Ранее мы рассказывали, в Сети показали трепетные отношения Винника и Таюне. Олег обнимал "тайную жену" за талию, рисуя в этот момент вместе с ней некий жест пальцами - возможно, сердечко.

Напомним, что тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!".

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