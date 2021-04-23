Украинская певица, бэк-вокалистка Олега Винника Таисия Сватко, которую называют его тайной женой, покорила стильным образом в платье

Несмотря на свою популярность, певец не стремиться к тому, чтобы давать интервью. Именно из-за скрытности довольно долго артист смог скрывать личность своей красавицы-супруги. Оказалось, что жену Олега Винника зовут Таисия Сватко, которая вскгда находилась рядом с ним, ведь была бэк-вокалисткой его коллектива. Но о том, что Таисия супруга певца мало кто догадывался.

Сейчас же внимание к звезде приковано особенно сильно. Ведь многие, узнав кто является женой певца, удивляются, ее спокойствию. Также часто у Таисии спрашивают: как ей удается сохранять спокойствие при таком количестве поклонниц? Эпатажному Олегу Виннику приписывали многочисленные романы с коллегами, но артистка смогла сохранить доверие с супругом.

Один из ее образов, представленных во время светского мероприятия, покорил поклонников. Черном приталенном костюме эффектная блондинка смогла свести с ума фанатов своей красотой и задорной улыбкой. А вырез на ее декольте выглядел весьма удачно, благодаря дизайну наряда:

«Идеальная с любого ракурса; золотая женщина😍; Красуня😍; Наша любимая принцесса; К сожалению, только неделя как», - пишут в сети.

На предыдущем фото, которое появилось в социальных сетях, Таисия предстала в красивой кружевной кофте, которая просвечивалась, открывая взору идеальные формы эффектной блондинки. Свою фигурку Таюне подчеркнула штанами с высокой посадкой, которые идеально сели. Образ 47-летняя певица дополнила очень необычными босоножками на высоком каблуке.

«Талисман», - подписали фото авторы аккаунта.

Напомним, что тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!".

Как сообщала Politeka, тайная жена Олега Винника ошеломила появлением в полупрозрачном наряде и на каблуках: "Такая худенькая...".

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