Відома українська телеведуча і кохана дружина продсера Юрія Горбунова Катерина Осадча поділилася свіжими кадрами в розкішній Королівській сукні чорного кольору.

Чутки про вагітність телеведучої і дружини Горбунова Каті Осадчої кожен раз змушують українців задуматися про поповнення в родині, передає Politeka.net. Занадто часто Осадча почала виходити на сцену у вільних сукнях, що приховують фігуру. Уважні фоловери не можуть залишати без уваги жоден вихід зірки на сцену і підігрівають інтерес до вагітності Катерини все більше.

Так, на фото зробленому за лаштунками "Голосу країни", Осадча в розкішній темній сукні взялася руками за боки і закликала українців голосувати за переможця, якому дістануться ключі від квартири. Однак шанувальники помітили у телеведучої округлений животик.

"За кого з учасників і за кого з тренерів ви вболіваєте?",- підписала фото телеведуча.

Шанувальники не стримують емоцій в коментарях і обговорюють вагітність Катерини і розкішну сукню, як у королеви: "Помітили всі, що Катя і Юра молодці!!!!", "Хтось крім мене помітив що Катя вагітна? ", "Осадча вагітна?", "Катя, ну плаття у вас сьогодні, красуня! Не надивитися", " Катя просто королева!!!"У Каті дуже гарне плаття", " Катя, ну плаття у вас сьогодні, красуня ! Не надивитися❤️ ".

Нагадаємо, що Горбунов засвітив живіт Каті Осадчій після новин про вагітність: фото щасливого подружжя.