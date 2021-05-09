Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно призналась, что снова беременна, поделилась приятными моментами во время отдыха на майские праздники

Как передает Politeka.net, сейчас ведущая «Светской жизни» отдыхает со своим мужем Юрием Горбуновым и сыночком Иваном в теплой Турции и делится яркими фотографиями с отпуска.

Семейство много времени проводит на яхте, купается и загорает, в общем наслаждается жизнью, однако Катя не забывает про более активный отдых и тренировки.

Так, на последних снимках, размещенных у себя в Инстаграм, Осадчая решила показать своим поклонникам, с чего начинается ее утро.

Теледива решила устроит, заплыв на сапборде (доске для гребли), что аж захватывает дух.

На фоне лазурного моря и живописного горного пейзажа Осадчая показала несколько упражнений, выполненных на доске. Для тренировок она выбрала свободную хлопковую рубашку желтого цвета и темные плавки.

«Мои утренние упражнения 😇 с чего начинается ваше утро?», - спросила она у фолловеров.

Напомним, что беременная Осадчая прекратила скрывать живот, показав фигуру в розовом платье: "Катя снова цветет"