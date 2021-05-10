Телеведущая не похожа сама на себя

Ведущая Катя Осадчая рассказала о своей маме

Как передает Politeka.net, мини-интервью появилось на Instagram-страничке телешоу "Голос країни" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

"Ведущая Катя Осадчая ко Дню матери рассказала, за что больше всего любит свою маму и какие самые яркие воспоминания, связанные с ней", - говорится в подписи к посту.



На опубликованном видео всегда уверенная в роли интервьюера Осадчая была не похожа сама на себя - телеведущая была довольно взволнована, говоря о самом родном человеке.

"Моя мама самая красивая. Я люблю ее за прагматичность", - поделилась телеведущая и отметила, что самыми яркими воспоминаниями с мамой у нее связаны с отдыхом на море.

Напомним, не так давно стало известно, что украинская телеведущая Катя Осадчая ждет третьего ребенка. Телеведущая наконец-то подтвердила слухи в эфире программы «Светская жизнь».

На вопрос Оли Поляковой во время из интервью Катя ответила: «Да, мы с Юрой ждем пополнения».

Напомним, что беременная Осадчая прекратила скрывать живот, показав фигуру в розовом платье: "Катя снова цветет"