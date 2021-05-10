Ведущая Катя Осадчая рассказала о своей маме
Как передает Politeka.net, мини-интервью появилось на Instagram-страничке телешоу "Голос країни" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"Ведущая Катя Осадчая ко Дню матери рассказала, за что больше всего любит свою маму и какие самые яркие воспоминания, связанные с ней", - говорится в подписи к посту.
На опубликованном видео всегда уверенная в роли интервьюера Осадчая была не похожа сама на себя - телеведущая была довольно взволнована, говоря о самом родном человеке.
"Моя мама самая красивая. Я люблю ее за прагматичность", - поделилась телеведущая и отметила, что самыми яркими воспоминаниями с мамой у нее связаны с отдыхом на море.
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Напомним, не так давно стало известно, что украинская телеведущая Катя Осадчая ждет третьего ребенка. Телеведущая наконец-то подтвердила слухи в эфире программы «Светская жизнь».
На вопрос Оли Поляковой во время из интервью Катя ответила: «Да, мы с Юрой ждем пополнения».
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