Телеведущая Катя Осадчая появилась на концерте Нади Дорофеевой в стильном костюме

Во время третьей беременности звезда не думает отдыхать, поэтому каждый день у нее - рабочий, даже на отдыхе Катерина успевает отснять материал для своих интервью. В этот раз звезда засветилась на первом сольном концерте певицы Нади Дорофеевой.

Вчера вечером прошел первый концерт артистки, которая готовилась к нему очень долго. По случаю масштабного выступления, многие звезды приехали поддержать Дорофееву. Не стала исключением и беременная Катерина Осадчая.

Вечером звезда появилась на выступлении и успела сделать несколько памятных фото с коллегами, самой Надей и с ее продюсером – Алексеем Потапенко. В нежно-голубом классическом костюме Катерина снова скрыла уже заметный животик, а также покорила элегантностью и бунтарским стилем одновременно.

Правда, к белым брюкам в тон в этот раз Катерина уже надела на привычные туфли на каблуке, а кеды. Немного непривычный лук Осадчая "завершила" белой кепкой.

Днем ранее Катерина показала несколько фотографий, на которых показала старшего сына-выпускника. Оказалось, что сын от первого брака телезвезды Илья уже окончил школу, а звездная мама побывала на его выпускном.

На новых снимках счастливая Екатерина позирует вместе с красавчиком-сыном. Как видно, звездная мамочка пришла поддержать сына в скромном образе – на ней светлое платье средней длины и интересного фасона, которое она дополнила светлыми балетками на низком ходу. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

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