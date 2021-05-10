Ведущая Катя Осадчая, которая недавно объявила о скором пополнении в семействе, ошеломила новыми фото

Как известно, сейчас 37-летняя звезда вместе с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым и четырехлетним сыном Иваном отдыхают в Турции. Пара активно делится кадрами семейной идиллии, будоража воображение сказочными пейзажами и невероятными развлечениями.

На свежих снимках, которые Осадчая опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, ведущая позировала на яхте, передает Politeka.net. Катя спрятала беременный животик под светло-желтой рубашкой. Также на ней были розовые шорты и шляпка.

Звезда в различных позах покрутилась на мягком настиле среди подушек, демонстрируя не столь свою меняющуяся фигуру, как живописную красоту на заднем фоне - спокойное как зеркало море, сливающееся с синим небом, и туманные горы вдалеке.

"Путешествие без фильтров. Каникулы заканчиваются, но впечатлений на целый год 👯", - подписала снимки Осадчая.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Супер 😍"

"Они вам не нужны"

"Катя вы просто обворожительны 😍"

"Какое спокойное море. Супер! 🔥"

"Надо было ехать на Азовское море, "вражень" было бы на целую жизнь! 😁😆😅"

"🔥Очень красиво. Счастья вам. 🙏"

Ранее мы рассказывали, Горбунов с сыном трогательно поздравили Осадчую с Днем матери. Свой пост шоумен сопроводил атмосферным фото с неподдельными эмоциями.

"Нашу лучшую в мире маму мы с Ивасиком поздравляем с Днем Матери! Ты замечательная! Мы тебя любим! И ждем пополнения нашей семьи! 😇😇😇❤️❤️❤️ # деньматери", - обратился Юрий к жене.

Напомним, что беременная Осадчая прекратила скрывать живот, показав фигуру в розовом платье: "Катя снова цветет"