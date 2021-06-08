Популярна українська телеведуча Катя Осадча вперше показала, що так довго приховувала

Зараз зірка, разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим, чекає дитину, повідомляє Politeka.net. Подружжя вже виховує спільного сина Івана, який народився у 2017 році.

Зазначимо, що пара тривалий час приховувала факти вагітностей. Осадча намагалася приховати живіт за об'ємними нарядами в перше і вдруге.

Цього разу ведуча вирішила сильно не тягнути з оголошенням про те, що знаходиться в цікавому положенні. А в одному з останніх постів зірка і зовсім показала себе в купальнику.

Красуня позувала на курорті в Туреччині, демонструючи кругленький живіт.

"Зливаюся з природою:) #літо2021 #rixosmoments #rixoshotels #rixospremiumbodrum", - написала Катя.

Фото за годину зібрало понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі просто обсипали ведучу компліментами.

"Колір купальника підібраний для максимальної гармонійності", "яка красуня", "Ви прекрасна"," який неймовірний купальник, вам Катю дуже личить", " Катя, гарного Вам відпочинку! Ви як завжди виглядаєте відмінно🔥❤️", " Супер🔥 🔥 🔥", "Чарівна", " Ви чудова! Дуже рада за Вас! ❤ ❤ ❤ ", "Яка ви красива", " ви як завжди, прекрасна🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", Катюша, гарного відпочинку, насолоджуйтеся! Ви заслужили", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, для Каті Осадчої це третя дитина, у зірки є син від попередніх стосунків Ілля Поліщук.

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